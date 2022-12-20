Жильцам дома в Печоре предстоит самим ремонтировать стену после ДТП

Фото: соцсети

В Печоре Audi протаранила стену жилого дома. Авария произошла еще в начале декабря. Тогда иномарка повредила фасад здания и окна.

Как сообщили в городской администрации, фасад дома обещают восстановить и утеплить до конца декабря за счет муниципалитета, а вот остальное придется ремонтировать собственникам жилья.

- Чтобы не допустить угрозу срыва устойчивого теплоснабжения, будет восстановлен и утеплен фасад здания. Завершат работы до конца декабря 2022 года. Ремонт жилого помещения будет проводить собственник жилья, пострадавшего при разрушении стены, - цитирует местные власти БНК.

Напомним, 7 декабря около 4:32 27-летний парень за рулем Audi Q5 ехал по улице 8 Марта. На перекрестке с улице Пионерской он не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в многоквартирный дом. На фото с места, опубликованных в соцсетях, было видно, что повреждена стена здания и оконная рама. Внутри же оказалась сломана мебель, радиаторы отопления.

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