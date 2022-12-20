В Коми 40-летняя женщина зверски расправилась со своим знакомым

Фото: архив "КП"

В Коми на скамье подсудимых окажется 40-летняя жительница Усинска. Женщина обвиняется в убийстве своего 43-летнего знакомого.

Как рассказали в СУ СК России по Коми, трагедия произошла минувшей осенью. Пара выпивала в одной из квартир дома, что находится на Парковой улице. В какой-то момент усинцы стали сильно ругаться и женщина схватилась за нож.

- Во время совместного распития спиртных напитков на почве ссоры обвиняемая нанесла 43-летнему знакомому многочисленные удары ножом, в том числе в область спины, шеи, грудной клетки. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время, - раскрыли подробности трагедии в СК.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая и потерпевший нигде не работали, злоупотребляли спиртным. Ранее фигурантка привлекалась к уголовной ответственности.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в ведомстве.

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