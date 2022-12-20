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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 11:43

В Усть-Куломском районе Коми на пепелище сгоревшего дома обнаружен труп пенсионера

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба МЧС по Коми

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

В Усть-Куломском районе Коми произошел смертельный пожар. Трагедия, по данным МЧС по Коми, случилась в поселке Тимшер в первом часу дня.

Известно, что загорелся жилой дом из-за неосторожного обращения с огнем. Экстренно прибывшие на место ЧП пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание в течение четырех часов. На пепелище дома было обнаружено бездыханное тело мужчины.

Погибшим оказался пенсионер 1951 года рождения.

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