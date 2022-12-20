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В Коми установили новый прожиточный минимум на душу населения. Соответствующее постановление подписала первый заместитель председателя республиканского правительства Эльмира Ахмеева.

Так, в целом по республике Коми в 2023 году прожиточный минимум составит 17 463 рубля, а для трудоспособного населения – 19 035. В северной климатической зоне эти показатели будут выше – 20 309 и 22 137 рублей соответственно, а в южной – 16 415 и 17 892.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда. В следующем году он составит 16 242 рубля.

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