В Гострудинспекции Коми объяснили, включать ли в график отпусков мобилизованных сотрудников

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В Государственной инспекции труда в Коми объяснили, включать ли в график отпусков мобилизованных сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения им контракта действие трудового договора приостанавливается, пока человек находится в армии. Поэтому включать в график отпусков таких сотрудников не нужно. Когда приостановка трудового договора завершится, нужно изменить график отпусков и включить туда мобилизованных и контрактников.

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