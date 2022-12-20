В Гострудинспекции Коми объяснили, включать ли в график отпусков мобилизованных сотрудников

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В Государственной инспекции труда в Коми объяснили, включать ли в график отпусков мобилизованных сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения им контракта действие трудового договора приостанавливается, пока человек находится в армии. Поэтому включать в график отпусков таких сотрудников не нужно. Когда приостановка трудового договора завершится, нужно изменить график отпусков и включить туда мобилизованных и контрактников.
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