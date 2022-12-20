Экс-министр здравоохранения Коми возглавил Минздрав Запорожской области

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

Министром здравоохранения Запорожской области стал бывший глава Минздрава Коми Борис Александров. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства.

Александров возглавил запорожский Минздрав по распоряжению председателя местного Совета министров. Согласно тому же документу, департамент стал министерством.

В Коми Александров проработал менее года после назначения на пост министра. Это произошло в апреле 2020 года. Ранее он трудился в структурах Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

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