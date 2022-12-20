В Коми ОРВИ чаще заражаются младенцы и взрослые

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За неделю наибольшее количество случаев заболевания ОРВИ в Коми зафиксировали среди младенцев и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

С 12 по 18 декабря за помощью к врачам с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 19 823 человека: 12 117 взрослых и 7 706 детей. Заболеваемость среди взрослых выросла на 73%. Эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах.

Наибольшие темпы прироста заболеваемости у детей 0 до 2 лет (19%), дошкольников (13%) и взрослых (73%). Что же касается школьников, то у них этот показатель снизился до 4,8%.

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