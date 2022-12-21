Виновному в смерти двух человек водителю присудили более пяти лет в колонии-поселении

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В апелляционном порядке Верховный суд Коми рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Визинги. По данным прокуратуры республики, мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух человек.

ДТП произошло в сентябре 2021 года, когда водитель автомобиля Toyota Avensis на 744 км дороги «Вятка» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Nissan Juke и Renault Logan.

В результате аварии скончались пассажиры иномарок, а водители получили тяжкий вред здоровью. Фигуранта уголовного дела признали виновным, присудив ему пять лет и шесть месяцев в колонии-поселении с лишением права водить автомобили сроком на два года и шесть месяцев.

Осужденный не согласился с вынесенным решением и обжаловал приговор. Верховный суд оставил принятое решение без изменений.

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