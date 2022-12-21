Минздрав объявил о полномасштабной эпидемии гриппа в Коми

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Пресс-служба регионального минздрава сообщила, что Коми находится на пике заболеваемости гриппом. И.о. министра здравоохранения Игорь Дягилев заявил, что эпидпорог превышен во всех возрастных группах.

– Ситуацию с ростом заболеваемости держим на контроле. Мы понимаем, что обращения за медицинской помощью будут расти и мы к этому готовы, – заявил Дягилев.

В период с 12 по 18 декабря с симптомами ОРВИ и гриппа обратилось 19823 человека, в том числе 7706 детей. В ведомстве также отметили, что на карантин массово уходят школы и детские сады региона. По данным минздрава, республика приближается к полномасштабной эпидемии гриппа. Предварительно ожидается, что пик придется на Новый год.

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