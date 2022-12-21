В Коми зарегистрированы случаи смерти от свиного гриппа

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Минздрав Коми проинформировал, что в республике зарегистрированы первые случаи смерти от свиного гриппа (A/H1N1). По данным ведомства, число летальных исходов от гриппа «в разы больше, чем в прошлом году». Точное количество в министерстве не привели.

В минздраве региона отметили, что в группе риска находятся пожилые люди, невакцинированное население, а также те, кто несвоевременно обратился за помощью.

В тоже время в министерстве напомнили, что вызывать скорую помощь нужно при температуре 38,5 градусов, которая не сбивается после приема лекарств.

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