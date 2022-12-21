В Коми школьников кормили селедкой под видом сайры

Фото: архив КП

В сельских школах Коми обнаружили сайру, которая в действительности оказалась сельдью. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Людмила Глушкова.

За год в республике исследовали 355 проб продукта. В итоге выявили три факта поставок фальсификата. Это были масло и сыр из Брянска и Татарстана. Кроме того, в нескольких сельских школах одномоментно нашли консервированную сайру. Но внутри этой рыбы не было. Выяснилось, что производитель из Крыма «делал» сайру из сардины и сельди. Московский постановщик приостановил оборот этой продукции и отозвал более тысячи консервов. Было возбуждено административное дело и в отношении поставщика, и в отношении производителя, передает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Компанию, кормившую пациентов больницы в Коми, включили в реестр недобросовестных(подробности)