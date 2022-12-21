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Годовая инфляция в Коми продолжила замедляться и по итогам ноября составила 11,7%. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Центробанка.

В октябре инфляция составляла 12%. В Коми этот показатель ниже, чем по СЗФО (12,2%) и по России в целом (12%). В ноябре продукты дорожали медленнее, чем годом ранее. Некоторые товары даже подешевели. На цены повлияли наращивание объемов производства мяса и молока, господдержка животноводства, а также ограничение экспорта сои и соевого шрота. Благодаря этому замедлился рост цен на мясные полуфабрикаты, молоко, сливочное масло, сметану и сыр. При этом подешевела свинина, и ускоренными темпами снижались цены на мясо птицы.

Непродовольственные товары также стали медленнее дорожать. Это связано с тем, что люди стали меньше покупать дорогостоящие товары. В итоге замедлился рост цен на машины, смартфоны, телевизоры и холодильники. Кроме того, подешевели компьютеры. Ожидается, что в следующем году инфляция снизится до 5-7%, а в 2024 году – до к 4%.

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