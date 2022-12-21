В Коми девушка организовала притон и торговала наркотиками

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В Ухте 22-летнюю местную жительницу признали виновной в содержание притона, незаконном сбыте наркотиков и заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июне ухтинка уговорила своего знакомого предоставить ей квартиру для потребления наркотиков. Взамен девушка пообещала бесплатно давать ему наркотики. Злоумышленница принимала различные меры конспирации. Она регулировала посещаемость жилья и пускала туда только знакомых. Девушка также продавала им наркотики. Однако о деятельности злоумышленницы узнали правоохранители.

Кроме того, ухтинка обвинила своего приятеля в краже телефона. Однако выяснилось, что он этого преступления не совершал. Суд приговорил девушку к 5,5 года лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

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