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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 7:56

В Коми девушка организовала притон и торговала наркотиками

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Ухте 22-летнюю местную жительницу признали виновной в содержание притона, незаконном сбыте наркотиков и заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июне ухтинка уговорила своего знакомого предоставить ей квартиру для потребления наркотиков. Взамен девушка пообещала бесплатно давать ему наркотики. Злоумышленница принимала различные меры конспирации. Она регулировала посещаемость жилья и пускала туда только знакомых. Девушка также продавала им наркотики. Однако о деятельности злоумышленницы узнали правоохранители.

Кроме того, ухтинка обвинила своего приятеля в краже телефона. Однако выяснилось, что он этого преступления не совершал. Суд приговорил девушку к 5,5 года лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

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