В Коми родители обучающегося на дому ребенка с ограниченными возможностями получат компенсацию

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В Коми намерены компенсировать стоимость школьного питания родителям, чей ребенок с ограниченными возможностями обучается на дому. Такие изменения в закон предлагают рассмотреть на ближайшем заседании в Госсовете 22 декабря.

— Все наши обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются двухразовым горячим питанием. Но есть у нас категория деток, которые по медицинским показаниям получают образование на дому и горячее питание не получают. Но им предусмотрен продуктовый набор как альтернатива. Федеральный закон об образовании представил возможность замены бесплатного двухразового питания не только продуктовым набором, но и денежной компенсацией. Эти изменения предлагаем внести в наш закон, — рассказала на заседании комитетов 21 декабря исполняющая обязанности министра образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова.

Как сообщает БНК со ссылкой на министра, сейчас на дому обучается почти 350 детей, которые числятся в 19 государственных коррекционных школах, еще 143 ребенка из муниципальных школ с серьезными диагнозами получают образование на дому.

— Как только примем эти нормы, родитель сможет написать заявление и выбрать, будет ли компенсация горячего питания продуктовым набором либо денежной компенсацией. Средняя стоимость одного дня такого питания — от 100 до 120 рублей в зависимости от коэффициента. Но дополнительных средств [из бюджета] не потребуется, поскольку они и так предусмотрены, — сказала министр.

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