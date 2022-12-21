В Коми официально разрешили провести лишь елки главы Сыктывкара и главы республики

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В Коми официально разрешили провести лишь елки главы администрации Сыктывкара и главы республики. Об этом сообщила начальник управления образования Ольга Бригада.

При этом глава ведомства не исключила, что ситуация может измениться. Если заболеваемость стабилизируется, и откроются детские лагеря, тогда будет скорректирован график их работы. Это позволит проводить новогодние утренники и вечера. При этом запланированные 7 тысяч подарков дети получат в любом случае – вне зависимости от того, состоятся ли утренники.

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