Открытие ледового городка на Стефановской площади в Сыктывкаре пройдет 26 декабря

Фото: Мария ЮРКИНА

Стало известно, когда откроется ледовый городок на Стефановской площади в Сыктывкаре. По данным местных властей, объект должны сдать завтра, 22 декабря, а его торжественное открытие запланировано на следующий понедельник, 26 декабря.

Жителей столицы и гостей города ожидает праздничная программа и шоу, говорят в администрации. Торжество начнётся в 10:30.

Также на главной площади столицы Коми будет несколько зон: каток с прокатом коньков, фотозоны с Дедом Морозом и Снегурочкой и конструкция «Северное сияние», световые фигуры и ледовые фигуры

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