На ледовой переправе «Печора – Озерный» машина чуть не ушла под воду

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На ледовой переправе «Печора – Озерный» произошел очередной инцидент. Под воду чуть не ушел груженый МАЗ. Об этом сообщают очевидцы.
По их словам, машина проломила ледяной покров переправы, а где-то и вовсе появилась вода. После ЧП автомобиль уехал, проезд был перекрыт, а темпдорстроевцы приступили к заливке.
В настоящий момент ограничение массы транспортных средств, установленное для переправы – три тонны. Движение по ней уже открыто – пока по одной полосе.
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