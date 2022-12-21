На ледовой переправе «Печора – Озерный» машина чуть не ушла под воду

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На ледовой переправе «Печора – Озерный» произошел очередной инцидент. Под воду чуть не ушел груженый МАЗ. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, машина проломила ледяной покров переправы, а где-то и вовсе появилась вода. После ЧП автомобиль уехал, проезд был перекрыт, а темпдорстроевцы приступили к заливке.

В настоящий момент ограничение массы транспортных средств, установленное для переправы – три тонны. Движение по ней уже открыто – пока по одной полосе.

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