Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 декабря 2022 11:23

На ледовой переправе «Печора – Озерный» машина чуть не ушла под воду

Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

На ледовой переправе «Печора – Озерный» произошел очередной инцидент. Под воду чуть не ушел груженый МАЗ. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, машина проломила ледяной покров переправы, а где-то и вовсе появилась вода. После ЧП автомобиль уехал, проезд был перекрыт, а темпдорстроевцы приступили к заливке.

В настоящий момент ограничение массы транспортных средств, установленное для переправы – три тонны. Движение по ней уже открыто – пока по одной полосе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми грузовик провалился под лед (подробности)