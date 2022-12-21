Грипп новой волны в Коми маскируется под COVID-19

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В Коми грипп маскируется под коронавирус, что осложняет его диагностику. Об этом заявила начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора РК Марина Петухова. По ее словам, зараженные гриппом болеют тяжело, а симптоматика похожа на ковид.

Петухова отметила, что сейчас идет четвертая неделя гриппа и стоит ждать выхода на плато. Через пару недель заболеваемости резко пойдет вниз.

- Пришел грипп, грипп тяжелый, какой-то необычный, очень сложно его диагностировать, так как зачастую он дает клинические проявления как у коронавируса. Будем надеяться на снижение заболеваемости к новому году, - сказала специалист.

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