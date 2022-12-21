В Коми зараженные гриппом дети попали в реанимацию

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В Коми регистрируют все новые случаи заражения гриппом. Чаще всего специалисты диагностируют у заболевших свиной грипп. Болезнь протекает у многих инфицированных тяжело: с высокой температурой и симптоматикой, похожей на коронавирус.

Как сообщила начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора РК Марина Петухова, на больничные койки попадают дети, некоторые из них находятся в реанимации.

- У нас у инфекционной больнице много детей с тяжелым течением гриппа, у которых температура под 40 держится по нескольку дней и ничем не сбивается. Некоторые лежат и в реанимации. У взрослых ситуация еще хуже. Будем надеяться на снижение заболеваемости к новому году, - сообщила Петухова.

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