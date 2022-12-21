Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 11:37

В Коми зараженные гриппом дети попали в реанимацию

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми регистрируют все новые случаи заражения гриппом. Чаще всего специалисты диагностируют у заболевших свиной грипп. Болезнь протекает у многих инфицированных тяжело: с высокой температурой и симптоматикой, похожей на коронавирус.

Как сообщила начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора РК Марина Петухова, на больничные койки попадают дети, некоторые из них находятся в реанимации.

- У нас у инфекционной больнице много детей с тяжелым течением гриппа, у которых температура под 40 держится по нескольку дней и ничем не сбивается. Некоторые лежат и в реанимации. У взрослых ситуация еще хуже. Будем надеяться на снижение заболеваемости к новому году, - сообщила Петухова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми зарегистрированы случаи смерти от свиного гриппа (подробности)