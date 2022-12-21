Алексей Буткин написал заявление об уходе с поста главы сельского хозяйства Коми

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Министр сельского хозяйства Коми Алексей Буткин написал заявление об уходе с поста. Вместе с ним министерство покидает и заместитель главы ведомства Ольга Бабина.

Как сообщает издание «Комиинформ», Буткин распоряжение об освобождении Буткина с должности пока не подписано. Министр намерен уволиться 31 января, а до тех пор он будет в отпуске.

На данном посту Буткин находился с 27 апреля 2022 года.

Справка

Алексей Буткин родился 8 мая 1960 г. в селе Серегово Княжпогостского района Коми АССР

Образование высшее:

В 1982 году окончил Ухтинский индустриальный институт по специальности теплогазоснабжение и вентиляция

В 2004 году окончил Коми республиканскую академию государственной службы и управления при Главе Коми по специальности юриспруденция.

С 2013 года кандидат сельскохозяйственных наук

Трудовая деятельность:

С 1980 года — работал в строительных предприятиях Республики Коми

С 1982 по 1984 год проходил службу в рядах Советской Армии

С конца 1984 года служил в органах внутренних дел

С 1989 года — инженер по теплофикации сельхозпроизводства, начальник службы эксплуатации, главный энергетик, с 2002 года генеральный директор ОАО "Пригородный"

С 2010 года — первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Коми

С января 2016 года министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

С апреля 2016 – директор ряда сельскохозяйственных и коммунальных предприятий республики

27 апреля 2022 г. назначен на должность министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.

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