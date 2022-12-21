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В Коми активизируют систему раздельного накопления отходов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В настоящее время в Коми не более 20 % жителей сортируют отходы. В основном раздельное накопление используют в Сыктывкаре и в южных районах республики. Одна из мер по стимулированию – создание экопунктов. Однако это экономически целесообразно только в южных районах. Дело в том, что они находятся недалеко от предприятий, принимающих вторсырье на переработку.

Но организовать экопункты по всей Коми возможно, если построить мусоросортировочные комплексы при действующих полигонах. Пока в республике действует единственный мусоросортировочный комплекс в Микуне. Это позволит активнее развивать систему раздельного накопления отходов в Усть-Вымском и Княжпогостском районах.

С 2016 года муниципалитеты получают 4,7 миллиона рублей на организацию раздельного накопления отходов. В результате удалось закупить 1342 контейнера и 31 урну. В 14 районах обустроили 427 площадок для раздельного накопления пластика, бумаги и алюминиевых банок. В 2023 году выделять эти субсидии продолжат. Кроме того, прорабатывается вопрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса на оборудование экопунктов.

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