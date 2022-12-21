На Коми обрушатся опасные природные явления

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В Коми резко ухудшится погода. По данным республиканских синоптиков, на регион надвигаются опасные природные явления.

Ранним утром 22 декабря в Коми ожидается метель и снегопад, а видимость на дорогах сильно ухудшится. Опасная погода будет сутки, предупреждают метеорологи.

- С 6 часов 22 декабря до 6 часов 23 декабря в южных и центральных районах ожидаются сильный снег (6-10 мм за 12 ч), временами с ухудшением видимости до 500-1000 м, метель. Районы: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Сыктывкар, Усть-Вымский, Удорский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский, Троицко-Печорский, Усть-Куломский, Корткеросский, - говорится в сообщении синоптиков.

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