Карантин в школах Усинска продлили до 24 декабря

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Карантин в школах Усинска продлили до субботы, 24 декабря. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Николай Такаев.

По его словам, в городе все еще превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Такаев отметил, что это касается как детей и взрослых. В связи с этим карантин продлили до 24 декабря включительно. Градоначальник выразил надежду на то, что на следующей неделе занятия начнутся в обычном режиме, и станет возможным проведение утренников.

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