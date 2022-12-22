Житель Коми будет отбывать пожизненное наказание за убийство своего преследователя

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В Верховном суде Коми рассмотрели приговор в отношении 46-летнего жителя Эжвинского района, которого обвинили в убийстве, совершенном по предварительному сговору. Ранее дело рассматривали в Сыктывдинском городском суде, где его приговорили к пожизненному заключению. Фигурант уголовного дела подал апелляцию, но Верховный суд оставил приговор в силе.

В 2001 году подсудимый заподозрил, что другой житель Эжвы следит за ним и похитил его вместе со своим приятелем, чтобы выпытать информацию. Сообщники вывезли в лес на территории Сыктывдинского района, а затем избили его деревянной битой и ногами. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В 2017 году фигурант уголовного дела, отбывая пожизненное заключение за ряд других преступлений, написал явку с повинной. Суд назначил ему пожизненное лишении свободы в колонии особого режима. Осужденный и его защитник с вынесенным приговором не согласились и подали апелляцию. Верховный суд оставил приговор без изменений. В отношении его подельника уголовное преследование завершили в связи со смертью.

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