Жители района Коми не могли получать медицинскую помощь

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Прокуратура Коми провела проверку качества оказания медицинской помощи в Удорском районе. В надзорном органе установили, что из-за отсутствия фельдшера и санитара жители поселка Чим не могли получать своевременно медицинскую помощь.

Отсутствие медработников привело к тому, как уточнили в ведомстве, что потраченное на дорогу до пациентов время превышало все нормы. В адрес Удорской центральной районной больницы в связи с этим внесли представление об устранении нарушений, которое было удовлетворено. Так, в поселке в фельдшерско-акушерский пункт трудоустроили работника, а вскоре и фельдшера.

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