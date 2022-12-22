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НовостиОбщество22 декабря 2022 6:15

В Коми 19-летнего парня признали виновным в смерти двух девушек

За смерть двух девушек 16 и 17 лет под Ухтой водитель получил больше трех лет в колонии-поселении
Источник:kp.ru
Фото: УГИБДД Коми

Фото: УГИБДД Коми

В Ухтинском городском суде 19-летнего жителя Сосногорска признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух девушек.

Суд установил, что авария произошла 22 августа 2022 года, когда компания молодых людей каталась на автомобиле под Ухтой. Фигурант уголовного дела периодически разгонял автомобиль до 160 км/ч. В какой-то момент он не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась. В результате аварии скончались две пассажирки – 17 и 16 лет.

Водителю судья вынес приговор в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

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