Врио министра сельского хозяйства Коми назначена Надежда Усова

Фото: пресс-служба правительства Коми

Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми стала Надежда Усова. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Владимир Уйба.

Как сообщалось ранее, глава Минсельхоза Алексей Буткин написал заявление об уходе с поста. Вместе с ним министерство планирует покинуть и заместитель главы ведомства Ольга Бабина. Министр намерен уволиться 31 января, а до тех пор он будет в отпуске.

Согласно распоряжению главы Коми, Буткина освободили от должности. С 22 декабря исполнять обязанности министра будет первый заместитель руководителя Минсельхоза Надежда Усова.

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