Жители Коми смогут сигнализировать о бездомных собаках

Фото предоставлено подписчицей "Комсомольской правды-Коми"

Минсельхоз Коми запустил специальный чат-бот @KomiDogbot , чтобы оперативно собирать сигналы о нахождении в местности безнадзорных собаках, они будут переданы в соответствующие службы, осуществляющие отлов.

Жители населённых пунктов могут сообщать в месседж на единую для Коми платформу в Telegram о безнадзорных собаках, сигнализировать о животных с агрессией, для этого им не придётся как ранее искать контакты организаций.

Для сообщения требуется только указать, где и когда конкретно была замечена собака – населённый пункт, улица, дом (постройка, организация), где замечено животное, точное время.

Ведомство уточняет, что при всём этом, отлов собак повторно (имеющих бирку) будет осуществляться только в случае проявления ими агрессии.

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