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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 10:29

В Коми пропали 10-летний и 11-летний мальчики

Источник:kp.ru
Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Выльгорте пропали 10-летний и 11-летний мальчики. Дети убежали из дома и не вернулись. О поисках школьников сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на спасателей.

Известно, что мальчики исчезли накануне, а их поиски велись с ночи до утра, однако результатов они не принесли. К счастью, все обошлось: ребят нашли сотрудники ГИБДД, которые заметили их на дороге.

Известно, что дети стоят на учете и ранее уже совершали побеги.

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