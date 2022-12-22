Житель Коми залез в ларек и украл оттуда кошелек с билетами банка приколов

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Княжпогостский районный суд признал 25-летнего местного жителя виновным в краже, совершенной с проникновением в помещение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ночь на 17 июня в поселке Мещуре молодой человек забрался в небольшой ларек, чтобы украсть оттуда продукты. Под прилавком злоумышленник обнаружил кошелек с купюрами и пакет с мелочью. Взяв все это с собой, житель Коми убежал.

Оказалось, что 100 купюр номиналом в 500 рублей – билеты банка приколов. Что же касается пакета с мелочью, то там было 400 рублей.

Хозяйка ларька рассказала, что билеты банка приколов были нужны для ловли злоумышленников, которые систематически совершают кражи. Эти листовки женщина получила в 2016 году от полицейских и с тех пор всегда оставляет на ночь в магазине. Суд приговорил жителя Коми к году лишения свободы условно.

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