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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 13:25

Пьяный житель Коми поджег машину своего соседа

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Печоре местного жителя подозревают в поджоге автомобиля своего соседа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на парковке во дворе дома. Неизвестный подошел к машине и, предположительно, с помощью горючей жидкости поджег автомобиль местного жителя 1991 года рождения. Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. Им оказался сосед автовладельца. Между мужчинами периодически возникали конфликты. Одной из причин был ремонт в квартире подозреваемого. Злоумышленник неоднократно судим и состоит под административным надзором. Мужчина рассказал, что поджег машину, будучи пьяным. Поводом для этого стали неприязненные отношения с соседом.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

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