В Коми местный житель убил знакомого одним ударом кулака

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В Эжве местного жителя осудили за убийство человека. По данным Объединенной пресс-службы судов, фигурант уголовного дела убил свою жертву одним ударом кулака.

Суд установил, что преступление произошло в апреле 2022 года в квартире на улице Боровая в Сыктыкаре. В тот день фигурант уголовного дела во время совместного распития алкоголя ударил своего собутыльника по голове. Вскоре пострадавший скончался.

Подсудимый свою вину не признал, заявив, что не хотел его убивать. Суд назначил ему наказание в виде шести лет в исправительной колонии строго режима.

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