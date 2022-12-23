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НовостиОбщество23 декабря 2022 5:15

В Сосногорске инвалиды не могли попасть в местную аптеку

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По заявлению Всероссийского общества инвалидов в Сосногорске прокуратура проверила на доступность аптеку №15. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, проверка показала, что нормативам не соответствует покрытие к входной двери из-за неровностей и перепадов высот. Также с нарушениями построены пороги входных дверей, не подходит стандартам и их ширина. Прокуратура направила иск об устранении нарушений. Ситуация находится на контроле надзорного органа.

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