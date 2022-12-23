В Коми объявили аукцион на проектирование реконструкции дороги в Дырноссе

Фото: пресс-служба Сыктывкара

В Дырноссе намерены отреконструировать дорогу от Дырносской улицы до 1-й Промышленной. Соответствующий аукцион на проектирование уже размещен на портале госзакупок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сыктывкара.

По предоставленной информации, победитель аукциона будет должен разработать проектно-сметную и рабочую документации. Дорога должна быть двухполосной для расчетной скорости движения до 80 км/ч.

В проекте должны быть предусмотрены водоотводы, освещение, автобусные остановки. Заявки можно будет подать до 29 декабря 2022 года.

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