Стало известно, получат ли жители Коми дополнительные выплаты к Новому году

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Стало известно, выплатят ли семьям с детьми дополнительные деньги перед Новым годом. Данное сообщение прокомментировали в федеральном Минтруде.

Как отметил глава ведомства Антон Котяков, никаких дополнительных мер поддержек в ближайшее время не планируется, так как оказываемая материальная помощь семьям с детьми обширна.

– Нет. Не планируется. У нас с 1 января вводятся серьезные изменения мер поддержки семей с детьми - будет единое пособие… Система мер поддержки обширна, пока необходимо их реализовать, – цитирует Котякова РИА Новости.

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