В Коми насмерть замерз 40-летний заливщик ледовой переправы

Фото: архив "КП"

В Коми трагически оборвалась жизнь 40-летнего мужчины. Его тело обнаружили в районе ледовой переправы через реку Косью. По предварительным данным, мужчина погиб от переохлаждения.

Известно, что погибший работал заливщиком переправы. Вместе с коллегой он жил в балке, занимался заливкой и охраной сооружений. В среду, 21 декабря, товарищ погибшего позвонил в службу спасения и сообщил, что его коллега пропал.

Накануне, 22 декабря, в 7:30 на место выехал спасотряд, который в течение двух часов обнаружил погибшего. Заливщик дошел до строений, находящихся вверх по течению, куда приезжают на отдых и рыбачить, и замерз. Тело мужчины нашли в лесу. Правоохранители предположили, что у человека случилась «белая горячка», передает издание «Комиинформ».

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