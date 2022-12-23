Размер помощи при газификации в Коми увеличили до 100 тысяч рублей

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С начала 2023 года размер материальной помощи при газификации жилья в Коми увеличен с 75 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В этом году выплаты уже повышались с 30 и 50 тысяч рублей до 75 тысяч рублей. С 2023 года увеличится не только размер помощи, но и расширится также перечень категорий жителей, которые могут рассчитывать на выплаты.

С 1 января этим видом госсоцпомощи смогут воспользоваться:

- малоимущие граждане, одиноко проживающие пенсионеры и одиноко проживающие пары пенсионеров,

- семьи с 2 и более детьми до 23 лет, которые являются студентами-очниками,

- неполные семьи с ребенком или детьми до 23 лет, если они обучаются по очной форме обучения,

- семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью,

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны,

- семьи, в которых супруги не старше 35 лет,

- работающие на селе молодые специалисты в возрасте до 35 лет,

- инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и ветеранов боевых действий,

- все проживающие в сельской местности семьи с детьми,

- люди с инвалидностью всех групп,

- мобилизованные граждане и добровольцы-участники СВО, а также члены их семей.

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