Владимир Уйба пообещал исполнить желание 12-летней Лизы из ДНР и 6-летнего Артура из Коми

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Желания двоих детей из разных уголков страны перед Новым годом исполнит глава Коми Владимир Коми. Руководитель региона вытянул два новогодних шара с «Елки желаний» с именами 12-летней Лизы из ДНР и 6-летнего Артура из Коми.

Школьница попросила подарить ей маленькую гавайскую гитару — укулеле, а Артур признался, что мечтает о велосипеде.

— Желания ребят обязательно будут исполнены, — заверил Владимир Уйба. Ранее Глава Коми снял шар с желанием 13-летнего Кирилла Канева с ёлки, установленной в Коми региональном отделении партии «Единая Россия». Кирилл получит в подарок от Владимира Уйба гитару.

Акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года. За эти 4 года было исполнено 59 450 желаний детей и пожилых людей.

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