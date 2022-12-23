Из горящего дома в Коми эвакуировались 10 человек

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В четверг, 22 декабря, в Сосногорске горела квартира, из дома эвакуировались 10 человек, еще двоих удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 19.32. В доме, расположенном в пятом микрорайоне, загорелась квартира. Через три минуты на место прибыли пожарные. Они спасли двух жильцов, еще 10 человек эвакуировались самостоятельно. Огонь удалось потушить в 20.00. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. На месте происшествия работали восемь человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

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