В Коми умер бывший главный госинспектор по пожарному надзору Александр Чередов

Фото: ГУ МЧС по Коми

В Коми скончался главный государственный инспектор Коми по пожарному надзору Александр Чередов. Он умер на 75 году жизни.

Известно, что Александра Павловича не стало накануне, 22 декабря. О его смерти сообщили близкие родственники. Они также рассказали, что прощание с Чередовым состоится 24 декабря 8:30 на Гаражной улице. Похоронят мужчину на Човском кладбище.

Справка

Александр Павлович Чередов родился 22 сентября 1948 года в селе Визинга Сысольского района Коми АССР. Еще в школе он решил посвятить себя делу борьбы с пожарами. Ведь в селе они были нередки, и не раз приходилось видеть юному школьнику, к каким страшным последствиям они приводят. Поэтому в 1966 году он уехал поступать в Ленинградское пожарно-технического училище министерства охраны общественного порядка СССР. Там начался долгий славный путь Александра Павловича в государственной противопожарной службе, от инструктора ГПН до главного государственного инспектора Коми по пожарному надзору.

С 1996 года Чередов возглавлял органы Государственного пожарного надзора в Коми. В августе 2005 года он вышел на заслуженный отдых в звании полковника внутренней службы.

За успехи в службе награжден многими ведомственными наградами. В 2017 году ему присвоено звание «Почетный работник пожарной охраны Республики Коми».

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