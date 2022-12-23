В Коми анонсировали массовые проверки водителей

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В Коми пройдут массовые проверки водителей. О спецоперации сообщили в ГИБДД республики. В ведомстве уточнили, что инспекторы ДПС намерены выявлять пьяных за рулем и злостных нарушителей ПДД.

- В целях стабилизации обстановки с аварийностью, предупреждения ДТП и пресечения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения на территории Республики Коми, в период с 23 по 31 декабря пройдёт профилактическое мероприятие «Трасса», - сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В ходе проведения мероприятия, организованные автоэкипажи ГИБДД будут уделять особое внимание пресечению таких нарушений ПДД РФ как: управление автомобилем в состоянии опьянения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, не использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Кроме того, дорожные полицейские проведут информационно-разъяснительную работу с автолюбителями о необходимости соблюдения скоростного режима при движении по загородным автодорогам.

Добавим, что в Коми отмечается увеличение количества ДТП, в результате которых погибли люди. Так, за 11 месяцев текущего года было зарегистрировано 731 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 57 человек погибли и 952 получили травмы различной степени тяжести.

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