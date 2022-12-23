Брак спас женщину из Коми от мошенничества на 5 миллионов рублей

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Мошенники чуть не украли у жительницы Ухты 1986 года рождения 5 миллионов рублей, но женщину спасла случайность. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности. Собеседник сообщил, что на имя горожанки пытаются оформить кредит на сумму 20 миллионов рублей. Для того, чтобы у злоумышленников ничего не вышло, мужчина посоветовал взять в кредит 5 миллионов.

Ухтинка отправилась в банк и показала сотруднику паспорт. Денег женщине не дали, поскольку документ оказался недействительным. Оказалось, что горожанка недавно вышла замуж и сменила фамилию. Поменять паспорт женщина пока не успела. возбуждено уголовное дело.

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