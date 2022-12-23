В Коми скончался от гриппа не вакцинированный житель Сыктывдинского района

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В Сыктывдинском районе Коми от гриппа умер мужчина. О смерти пациента сообщила заместитель главврача ЦРБ Елена Гусева. Она призналась, что в районе остается напряженной ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, а вот ковид идет на спад.

По словам Гусевой, болезнь была осложнена пневмонией. Также в анамнезе пациента говорится, что он не был привит от гриппа.

– За минувшую неделю ОРВИ в районе заболели 433 человека, 58% из них – дети, в большинстве от 3 до 6 лет. Медики зафиксировали 16 случаев гриппа A (H1N1) среди детского населения. Один взрослый скончался. Мужчина проходил лечение в республиканской больнице. У него был грипп с пневмонией. Был не вакцинирован, – цитирует врача пресс-служба администрации Сыктывдинского района.

Что касается ковида, то в районе зафиксировано снижение количества заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в легкой форме болеют 8 человек, в их числе два ребенка. Районная поликлиника готова к приему пациентов в новогодние праздники (кроме 1 и 7 января), утверждены графики дежурства. В ФАПах, где трудится один специалист, фельдшеры будут работать 3-6 января, в остальные дни будут дежурить на дому.

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