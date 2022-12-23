В Коми 16-летний подросток выпал из окна и сломал шею

Фото: архив "КП"

В Сыктывдинском районе Коми 20 декабря 16-летний мальчик выпал из окна. Подросток из села Зеленец получил серьезную травму шеи, однако его жизни теперь ничего не угрожает. Об инциденте сообщила начальник управления образования района Нина Панюкова.

Она также опровергла слухи о том, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. По ее словам, мальчик госпитализирован, однако самостоятельно ходит и готовится к выписке.

- Юноша получил перелом 8-го шейного позвонка. Врачи наложили ему специальный корсет, он самостоятельно ходит, принимает пищу. В начале следующей недели его выпишут домой, так что не все так страшно, - заверила Нина Николаевна.

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