На трассе в Коми сгорел автомобиль

Фото: кадр видео

В пятницу, 23 декабря, в Княжпогостском районе сгорел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 11.59 на трассе Сыктывкар – Ухта. На 130-м километре дороги загорелся автомобиль. На место отправились пожарные. Они оперативно потушили огонь. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, передает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два автомобиля сгорели в поселке Коми (подробности)