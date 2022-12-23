«В лесу родилась ёлочка, вот там бы и росла»: жители Коми оценили страшненьких зеленых «некрасавиц»

Фото: Сыктывкар Online

В ухтинском и сыктывкарском дворах поставили очень грустненькие ёлочки. Жухленькие веточки, голый ствол, колышутся на ветру, вот-вот свалятся… Обнять и плакать. Выбор самого главного символа новогоднего праздника от властей муниципалитетов оценили местные жители.

Одна елка скучает в Сыктывкаре во дворе по улице Домны Каликовой 81. Вторая красуется в Ухте. В комментариях люди смеются, что скорее всего это прошлогодние красавицы, которых решили сохранить и до этого года.

Кто-то сетует, что вокруг городов – пышный и богатый лес, можно было и покрасивее найти ёлочки. Но многие согласны с тем, что пора уже не рубить ради недели деревья, а ставить искусственных долговечных красоток.

Поделитесь и вы своим мнением, дорогие наши подписчики? Какие ёлочки стоят у вас дома или во дворах?

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