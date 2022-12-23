«Ростелеком» построил сеть PON в удаленном микрорайоне Ухты при поддержке муниципалитета

Фото Ростелеком.

Коми филиал ПАО «Ростелеком» построил оптическую сеть по технологии PON* в микрорайоне Югэр города Ухта. Благодаря этому жители десяти многоквартирных домов получили высокоскоростной проводной интернет на скорости до 850 Мбит/сек, цифровое телевидение и цифровую телефонию. Масштабное строительство телекоммуникационной сети стало возможным благодаря совместной работе ПАО «Ростелеком» и администрации муниципального образования городского округа «Ухта».

С 2017 года администрация и оператор связи получали многочисленные обращения от жителей микрорайона. Специалисты предлагали различные технические решения, но задача осложнялась высокой стоимостью проекта.

В этом году администрация Ухты нашла возможность софинансировать проект совместно с «Ростелекомом», что позволило реализовать технологическую задачу в оптимальные сроки.

Магомед Османов, глава муниципального образования городского округа «Ухта»: «Я благодарю компанию "Ростелеком", которая нашла решение вопроса. Теперь жителям Югэра доступен высокоскоростной интернет, телевидение и телефония. С "Ростелекомом" мы сотрудничаем и на других поселковых территориях. Так, недавно интернет компания подключила интернет и в Кедвавом, выполнив работы раньше запланированного срока».

Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»: «Этот проект — яркий пример того, как слово становится делом: когда администрация не декларирует заботу о людях, а проявляет ее в реальных конкретных проектах. Мы действительно долго искали решение. И благодаря помощи администрации смогли построить сеть по одной из наиболее качественных технологий, когда волоконно-оптический кабель протягивается прямо до квартиры. Сейчас “Ростелеком” охватил 336 домохозяйств. Остались отдельные частные дома и небольшие жилые строения на несколько семей. Но и до них дойдет очередь. Ведь основное ядро сети сделано, и значит есть куда развиваться».