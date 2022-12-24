В Коми бесследно пропал 23-летний Владислав Яночкин

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми объявлены поиски 23-летнего Владислава Яночкина из села Выльгорт. Молодой человек ушел из дома и не вернулся.

Как рассказали волонтеры «Лиза Алерт», Владислав пропал 12 декабря. Он взял с собой рюкзак, вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Любые попытки выйти с ним на связь обернулись для близких неудачей.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, бритый наголо, карие глаза.

Был одет в белую флисовую толстовку с красными полосками на плечах, черные джинсы, светло-коричневые ботинки, чёрную вязаную шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 02.

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