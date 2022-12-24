В Коми школьники получили травмы, катаясь на качелях

Фото: архив "КП"

В Печоре 11-летний и 13-летний школьники травмировались на детской площадке по улице Русанова. Дети качались на маятнике, когда конструкция сломалась и юные Печоры упали с качель.

Один из пострадавших детей получил перелом ноги, второй — многочисленные ушибы. Родители школьников обратились в суд с просьбой разобраться в произошедшем и наказать виновных.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Коми, земельный участок, на котором установлена детская площадка, не включен в состав общего имущества дома и не является придомовой территорией. Указанный участок принадлежит городу и является муниципальной собственностью. Работы по муниципальному контракту по поставке и установке игрового оборудования были завершены и сданы заказчику администрации, работы по договору выполнены надлежащим образом, что подтверждается двусторонними документами.

— Печорский городской суд Республики Коми, исследовав материалы дела, пришел к выводу о законности и обоснованности исковых требований. С учетом характера причиненных несовершеннолетним физических и нравственных страданий, периода нахождения на лечении, отсутствия возможности вести привычный образ жизни в летние каникулы (гулять, кататься на велосипеде и прочее), принимая во внимание возраст обоих несовершеннолетних, требования разумности и справедливости, обстоятельства причинения вреда судом с администрации в пользу истца взыскана компенсация морального вреда, причиненного несовершеннолетним в размере 100 тысяч рублей и пять тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе суда.

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