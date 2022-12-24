В Коми названа стоимость новогодних салатов на праздничный стол

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В Коми подсчитали стоимость традиционных новогодних салатов - «Оливье» и «Сельдь под шубой». По данным аналитиков Комистата, выгоднее сделать все же рыбный салат, чем зимний.

Так, за два килограмма «Оливье» жителям Коми придется отдать 546 рублей. В два раза меньше стоит «Селедка под шубой». К слову, это не самые дорогие расценки по России. Например, на Чукотке за эти блюда придется отдать более 740 и 560 рублей. По данному показателю Коми находится на 12-м и 16-м местах.

В целом, накрыть праздничный стол на трех взрослых и ребенка сейчас в среднем обойдется в 8,7 тысячи рублей. На рыбные и мясные деликатесы придется половина этой суммы — 4 332 рубля. Еще одной затратной позицией является алкоголь — 15% всех расходов.

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